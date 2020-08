WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa Moda 41 min. temu Durex „Głośni w łóżku” Limitowane zestawy Durex Invisible x Mo61 x Barrakuz Pomogą stworzyć nastrój do intymnej rozmowy, dzięki której odkryjecie rozkosz dopasowania O seksie trzeba rozmawiać – to już wiadomo. Od czerwca br. mówi o tym kampania Durex „Głośni w łóżku”, namawiając ponadto do wspólnych poszukiwań oraz odkrywania przyjemności. Teraz powstaje pytanie – jak zainicjować taką rozmowę i co zrobić, by znaleźć idealne dopasowanie? Odpowiednią atmosferę do szczerych rozmów pomogą stworzyć dostępne na Allegro limitowane zestawy Durex Invisible, z zapachem do wnętrz Mo61 oraz kolażem autorstwa Beaty „Barrakuz” Śliwińskiej”. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa Durex Rozmowa o seksie przynosi wiele korzyści – pozwala nie tylko odnosić większa przyjemność w łóżku, ale też rozwija związek i buduje wzajemne zaufanie. Nie zaczniemy jednak mówić o swoich odczuciach, pragnieniach czy potrzebach tak po prostu, przy porannej kawie, w samochodzie czy na spacerze. Intymnej rozmowie musi towarzyszyć odpowiedni klimat, a taki pomoże stworzyć wyjątkowa seria limitowanych zestawów „Głośni w łóżku”, dostępna w specjalnej strefie marki Durex na Allegro. Dostępne w trzech wariantach zestawy, zawierają trzy opakowania wybranych prezerwatyw z linii Durex Invisible: Supercienkie, Powiększone lub Dopasowane. W każdym zestawie znajdują się również inspirujące do rozmowy gadżety przygotowane we współpracy z manufakturą zapachów Mo61 i artystką Beatą „Barrakuz” Śliwińską. Wchodzący w skład zestawów zapach do wnętrza polskiej marki Mo61 to mieszanka cynamonu, goździków i mirr, wzbogacona nutami drzewa cedrowego, bursztynu i kadzidła. Aromat rozprowadzany jest za pomocą specjalnych patyczków i pomaga osiągnąć stan błogiego odprężenia. Ta zmysłowa, ale nienachalna kompozycja zbuduje idealny do długiej, intymnej rozmowy nastrój. Wykreowanie sensualnej, relaksującej atmosfery to doskonały wstęp do ułożenia własnej, unikalnej wersji kolażu “Głośni w łóżku” zaprojektowanego przez Beatę “Barrakuz” Śliwińską. Artystka stworzyła zmysłową kompozycję, bazując na fotografiach z czasopism i wyrazach, które kojarzą się z bliskością. Kolaż można uzupełnić według własnej wizji, używając do tego samoprzylepnych kształtów i słów. Odpowiedni klimat stworzony dzięki zapachowi i kolażowi zainspirują do rozmowy. A gdy już wzajemne pragnienia zostaną omówione, pozostaje sięgnąć po ostatni element zestawu, czyli wybrany rodzaj prezerwatyw Durex Invisible. Wybór zależy od indywidualnych preferencji. Jeśli główną potrzebą jest chęć osiągnięcia maksymalnej bliskości – idealnie sprawdzą się Durex Invisible Supercienkie. Jeżeli partnerom zależy na możliwie anatomicznym dopasowaniu i przyleganiu – warto sprawdzić Durex Invisible Dopasowane. Z kolei po Durex Invisible Powiększone powinni sięgnąć ci, którzy do odczuwania przyjemności z seksu, potrzebują więcej przestrzeni. Wszystkie prezerwatywy dostępne w ramach limitowanych zestawów na Allegro zawierają najcieńsze produkty z oferty Durex. To prezerwatywy odpowiednie przede wszystkim dla tych, którzy obawiają się utraty bliskości z partnerem/partnerką, czy wpływu na wrażliwość doświadczeń podczas ich używania. Ci, którzy rezygnują ze stosowania prezerwatyw z tego lub jakiegokolwiek innego powodu, powinni uświadomić sobie, że ich użytkownicy deklarują większą satysfakcję z życia seksualnego, niż osoby, które z prezerwatyw nie korzystają (61% vs. 52%)[1]. Sięgnięcie po dostępne w ramach zestawów prezerwatywy z linii Durex Invisible to też dobra okazja do przerwania monotonii. Aż 45% użytkowników prezerwatyw dokonuje decyzji o ich zakupie na podstawie przyzwyczajenia do marki i danego wariantu[2] – rutyna, szczególnie w łóżku, nie jest wskazana, więc warto się ośmielić i ją przełamać. Kluczowe jest poznanie wzajemnych potrzeb i odpowiednie dopasowanie – tak, by produkt spełnił oczekiwania. Z limitowanymi zestawami Durex Invisible może okazać się to jeszcze prostsze! Zajrzyjcie do strefy marek na Allegro – ilość zestawów ograniczona. Link do strefy Durex na Allegro: https://allegro.pl/kampania/durex-invisible-glosni-w-lozku [1]Źródło: Global Sex Survey 2016, WHO, UNAID

[2]Źródło: Badanie trackingowe komunikacji marki z częścią U&A, GfK dla Durex; Drugi pomiar – październik 2019 Durex Invisible Supercienkie:

• specjalnie zaprojektowane, supercienkie prezerwatywy dla większej bliskości,

• proste ścianki i zbiorniczek na końcu zapewniają lepsze dopasowanie,

• pokryte warstwą lubrykantu dla jeszcze gładszych doznań,

• szerokość nominalna: 52 mm,

• 10 sztuk w opakowaniu. Durex Invisible Dopasowane:

• cieńsze w porównaniu do standardowych prezerwatyw Durex,

• kształt easy-on dla idealnego dopasowania,

• dopasowane – szerokość nominalna to 52,5 mm,

• pokryte silikonowym lubrykantem,

• gładka powierzchnia,

• 10 sztuk w opakowaniu. Durex Invisible Powiększone:

• odpowiednie dla mężczyzn, którzy wolą rozmiar szerszy niż standardowe Invisible,

• cieńsze w porównaniu do klasycznych prezerwatyw Durex,

• powiększone - szerokość nominalna: 57 mm,

• o prostych ściankach, gładkie,

Informacja prasowa Durex