Duże torby, które pomieszczą wszystko, czego potrzebujesz. Teraz taniej o 30 proc.

Dlaczego akurat duże torebki? Wiadomo, bo pomieszczą wszystko, czego potrzebujemy. A same przyznacie, że jest tych rzeczy sporo. Może dowcipy o tym, że w damskiej torebce znajdzie się nawet młotek, są przesadzone (chociaż pewnie nie zawsze), ale nie da się ukryć, że lubimy mieć przy sobie dużo rzeczy, bo a nuż widelec się przydadzą. Właściwie to nie do końca wynika nawet z naszych upodobań, a bardziej z potrzeb – przecież musimy mieć przy sobie szpargały potrzebne do pracy, musimy mieć miejsce na schowanie zabawki i przekąski dla dziecka, gdzieś musimy upchać zakupy zrobione po drodze do domu… Skoro sporo mamy na głowie, sporo rzeczy musimy mieć także pod ręką. I właśnie do tego potrzebne są nam duże torebki.