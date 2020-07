Duży biust i niemały problem. Wybieramy dobry biustonosz dla dużych piersi

Duży albo mało jędrny biust wymaga specjalnego biustonosza. Niewłaściwy stanik to nie tylko niewygoda, ale też ryzyko obolałych pleców, otarć i nadpotliwości, a przede wszystkim nieestetyczny efekt pod letnimi ubraniami. Polki częściej decydują się na to, aby ten ważny element garderoby wybrać świadomie.

Jaki biustonosz dla większych piersi?

Biustonosze z większym rozmiarem miseczki to nie ta sama kategoria produktów, co do drobnych biustów. W niedopasowanym, ciasnawym staniku większe piersi często wylewają się zza górnej krawędzi miseczki, a także w okolicy pachwin. Ciężar piersi ciągnie opaskę stanika ku dołowi, a cienkie, wpijające się w ramiona ramiączka potrafią być prawdziwą zmorą…

Kształtne, jędrne piersi to cel, który można osiągnąć za pomocą odpowiedniej bielizny bez względu na to, jak wyglądają teraz. Większy biust pod cieńszymi letnimi ubraniami wygląda źle, jeśli został ubrany w nieodpowiedni stanik, dlatego właśnie latem dobór takiej bielizny to spore wyzwanie. Zarówno obwód opaski, jak i miseczka, powinny być możliwie jak najlepiej dopasowane do anatomii, a w czasie gwałtowniejszych ruchów biustonosz powinien stabilnie osadzać biust i nie przesuwać się. Okalające całą pierś i dobrze przylegające do skóry modele z oddychających tkanin sprawdzą się dobrze nawet pod cienką, dopasowaną bluzką.

Ulga dla kręgosłupa? Odpowiedni stanik!

Choć niektóre modele biustonoszy dla większych piersi przypominają bardziej krótki top, są mocno zabudowane i kojarzą się z mało atrakcyjną bielizną dla seniorek, to ich wpływ na samopoczucie, komfort czy stan kręgosłupa może być bardzo duży. Modele z trójkątnymi, zabudowanymi miseczkami, ze wzmocnioną konstrukcją i szerokimi ramiączkami to dla posiadaczek większych piersi prawdziwa ulga. Przydatne są też tzw. minimizery, które poza podtrzymaniem i osadzeniem piersi także delikatnie je kompresują. To typ bielizny, który pomaga "zapanować" nad biustem.

Nietypowy biust wymaga dobrej oprawy

Uznaje się, że dobry biustonosz lekko unosi i osadza biust w odpowiednim miejscu względem ramion i łopatek. Opaska powinna przebiegać poziomo, nie opadać, ani nie unosić się ku górze. Ramiączka zaś powinny tworzyć pionowe linie proste z sutkami, a te znajdować się mniej więcej na wysokości połowy odcinka przedramion. Ważne jest też usytuowanie, rozmiar i kształt fiszbin, które powinny okalać piersi od spodu, leżeć na mostku, a ich zewnętrzne końce być skierowane ku pachwinom - w żadnym wypadku nie wpijać się w pierś. Ten typ biustonoszy kojarzy się z dyskomfortem, ale jest nieoceniony w przypadku piersi potrzebujących podtrzymania i stabilizacji, ale bez konieczności wkładania mocno zabudowanych, usztywnianych staników.

Daj piersiom nieco… kofeiny

Jeśli ostatnio zrzuciłaś sporo kilogramów i chcesz, aby biust był jędrny? Koniecznie o niego zadbaj. Biustowi nie służy gwałtowny spadek wagi, który drastycznie obniża jego jędrność. Dla utrzymania ładnego biustu w dobrej kondycji zaleca się odpowiednie ćwiczenia – np. damskie pompki, a także masaże naprzemiennie ciepłym i zimnym strumieniem wody. Właściwa pielęgnacja piersi to też złuszczanie i odżywianie przez wmasowanie odpowiedniego balsamu. Te warto wybierać tak, aby dostarczyć biustowi składników nawilżających i ujędrniających. Wybieraj balsamy z kolagenem, elastyną, ekstraktami z alg morskich, miłorzębu japońskiego, skrzypu i kofeiny.