Duży biust w upalne dni. Jak przetrwać i nie zwariować, a do tego dobrze wyglądać?

Jeśli już chcesz zrzucić biustonosz w upalny dzień, śmiało zrób to w domu. To jednak wynika nie z tego, co można w miejscu publicznym, a czego nie, choć wiele osób niestety tak to interpretuje. Chodzi bardziej o to, że np. idąc po zakupy albo plac zabaw z dzieckiem, więcej się ruszasz, spędzasz czas dynamiczniej, wykonujesz więcej gwałtownych ruchów, a biust i plecy po kilku godzinach mogą to po prostu mocniej odczuć. Relaks na kanapie albo spokojnie spędzany czas w domu, czy homeworking to dużo lepszy pomysł. Odpocznie biust, odpoczniesz też ty.