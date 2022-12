Dwa dodatki dla seniorów. Nawet 500 zł co miesiąc dla wybranych emerytów

Świadczenie 500 plus dla seniora wypłacane jest dożywotnio. Aby je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku do ubezpieczyciela. Dodatek z ZUS-u przewidziano jako pomoc dla osób, które nie otrzymują emerytury, ale są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a tym bardziej pracy zarobkowej.