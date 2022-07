Dwa kremy do cery problematycznej, które rozprawią się z trądzikiem i zaskórnikami

Normalizujący krem nawilżający Dermo Face Sebio Tołpa

Krem Tołpa jest stworzony z myślą o cerze z niedoskonałościami. Hamuje rozwój bakterii, które są odpowiedzialne za powstawanie trądziku i do tego działa antyoksydacyjnie, dzięki czemu zapobiega blokowaniu porów, co także niweluje problem trądziku. Do tego Dermo Face niweluje częsty problem posiadaczek tłustej cery – efekt błyszczenia. Krem nie tylko nawilża, ale i dobrze matuje. W jego składzie znajdziemy m.in. torf Tołpa, który regeneruje, chroni, zwalcza wolne rodniki, zapobiega utracie wody i wzmacnia skórę wrażliwą. Wystarczy stosować go codziennie rano i wieczorem.