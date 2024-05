Dwie na trzy firmy należące do kobiet utrzymują się na rynku ponad 3 lata

Wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland na zlecenie Sukcesu Pisanego Szminką dokonała analizy firm założonych i prowadzonych przez kobiety w Polsce pod kątem długości ich funkcjonowania na rynku. Analizie poddano dane ponad 67 tys. firm zarejestrowanych w przeciągu ostatnich 8 lat, których 100-procentową właścicielką jest kobieta.

Z najnowszej analizy wynika, że średnio po roku działalności aż 96,7 proc. firm należących do kobiet nadal działa, natomiast po dwóch latach – blisko 85 proc. Dane pokazują, że liczba firm prowadzonych przez kobiety spada mniej więcej o 5 proc. z każdym kolejnym rokiem, a najwięcej firm upada w okresie od 12 do 24 miesięcy od zarejestrowania. W tym czasie z rynku znika powyżej 10 proc. firm. Po 3 latach od założenia nadal aktywnie działa ⅔ podmiotów.

– W świecie VUCA* zmienność stała się normą. Nierzadko strategię zmieniamy w trakcie realizacji. Grunt to wyciągać wnioski z lekcji, które daje nam los i weryfikować swoje pomysły w praktyce. Polskie przedsiębiorczynie doskonale zdają sobie z tego sprawę i nie obawiają się ryzyka. Odważnie sięgają po marzenia i próbują swoich sił w różnych dziedzinach. Nie poddają się w przedbiegach i śmiało dążą do sukcesu – tego możemy się od nich uczyć. Bez względu, czym ten sukces dla nas jest, bo to już bardzo indywidualna sprawa – mówi Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką.

Laureatki i laureaci XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką:

Kategoria: Biznes Roku – przychód powyżej 10 mln zł

Małgorzata Miśkiewicz – prezeska Abedik, rodzinnej firmy, która od 30 lat jest liderem na rynku drukarskim i współpracuje z największymi wydawnictwami w Polsce i Europie. W ostatnim roku wyprodukowała 26 mln książek. Poprzez dywersyfikację produkcji i rynków, a także wdrażanie nowych technologii sprawia, że firma odnotowuje wzrosty o 20% rok do roku.

Kategoria: Biznes Roku – przychód poniżej 10 mln zł

Katarzyna Zasiadły – CEO Ul&Ka. W ciągu kilku lat przerodziła jednoosobową działalność gospodarczą w pożądaną markę. Zaczęła od uszycia opaski na włosy dla swojej córki, siedząc przy kuchennym stole, dziś ma kilkuset metrową pracownię, a zamówienia w jej sklepie online można liczyć w dziesiątkach tysięcy. Jej autorskie produkty dostępne są w kilkudziesięciu sklepach stacjonarnych w Polsce, a także w Japonii, Chinach czy na Tajwanie.

Kategoria: Mikrobiznes

Martyna Brzozowska – właścicielka Zrób mi mamo. Jej historia rozpoczęła się od stworzenia jednego prostego zestawu do nauki szydełkowania, dziś z jej platformy regularnie korzysta kilka tysięcy kobiet. Ucząc je sztuki dziergania, chroni od zapomnienia tradycyjne rękodzieło, a jednocześnie wzmacnia kobiecą sprawczość. Jej firma rokrocznie generuje niemal 100-procentowe wzrosty sprzedaży.

Kategoria: Start-up roku

Katarzyna Goch – CEO firmy LIFEBITE SP. Z O.O., która stworzyła iYoni, wirtualną klinikę leczenia problemów z płodnością, która z powodzeniem łączy technologię, sztuczną inteligencję i wiedzę medyczną. Zmienia oblicze opieki nad zdrowiem reprodukcyjnym i leczenia niepłodności. Aplikacja jest obecnie dostępna w 13 językach, pobrało ją setki tysięcy osób ze 176 krajów. Realną pomoc otrzymało już ponad 20 tysięcy par.

Kategoria: Liderka w nowych technologiach

Noemi Zabari – CEO Astrotectonic Sp. z o.o. Odkrywczyni, która w swojej pracy naukowej dostrzegła korelację między promieniowaniem kosmicznym a aktywnością sejsmiczną. Twórczyni systemu prognozowania trzęsień ziemi i ostrzegania przed nimi. Dzięki wykorzystaniu wielu różnych źródeł danych system jest w stanie wysłać ostrzeżenia o nadchodzącym trzęsieniu ziemi od kilku godzin do kilku dni przed jego wystąpieniem, co daje społecznościom i instytucjom więcej czasu na skuteczne przygotowanie, redukcję strat i ochronę ludzkiego życia i jest ewenementem na skalę światową.

Kategoria: Organizacja przyjazna rodzicom

Ekoenergetyka Polska S.A. – organizacja, która wspiera pracowników w różnych momentach życia osobistego: przy zawieraniu związku małżeńskiego, narodzinach dziecka czy łączenia rodzicielstwa z rozwojem kariery. Zapewnia 100-procentowe dofinansowanie przyzakładowego żłobka i przedszkola dla dzieci pracowników. Oferuje kompleksowe wsparcie dla osób powracających z urlopów rodzicielskich.

Kategoria: Pracodawca równych szans

Fundacja Znacznie Więcej – firma, w której stanowiska pracy, jej forma i wymiar dostosowywane są do umiejętności i możliwości indywidualnych osób. W niej każda osoba po kryzysie psychicznym – dotychczas oddalona od rynku pracy – może znaleźć bezpieczne i stabilne miejsce pracy. Wśród pracowników organizacji wymienić można osoby z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością ruchową, neuroatypowe czy wywodzące się z dysfunkcyjnych rodzin. Zatrudnienie finansowane jest ze wspólnie wygenerowanego przez zespół przychodu, które z roku na rok jest coraz większe.

Kategoria: Female Champion of Change

Aleksandra Włodarczyk – Senior Fixed Income CEE Trader w ING oraz współzałożycielka 30% Club Poland. W ramach kampanii wprowadziła pierwsze w Polsce regularne pomiary udziału kobiet we władzach. Zamiast adaptować trendy na rynku pracy, sama je tworzy, a działania na rzecz wyrównywania szans są jej osobistą misją.

Kategoria: Male Champion of Change

Paweł Jakubik – do niedawna dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze Microsoft, obecnie Technology Sales Leader w EY. Przewodniczący prezydium Forum Technologii Bankowych i jeden z liderów transformacji cyfrowej w Polsce. Od ponad 20 lat aktywnie działa na rzecz równość płci oraz zmian pozycji kobiet w biznesie. Przeprowadził ponad 40 procesów mentoringowych pro bono, jest zaangażowany w akcję "Wspieram Feminatywy", która walczy ze stereotypami i wyrównuje szanse między płciami. Jak sam twierdzi, równościowe podejście do świata zawdzięcza dorastaniu przy mamie – naturalnej liderce i siostrach.

– Wyróżnikami dobrego lidera i liderki są wizja i umiejętność wdrożenia jej w życie. Są nimi także empatia w stosunku do współpracowników i klientów oraz elastyczność w działaniu. W tej jubileuszowej edycji konkursu po raz kolejny możemy z dumą wyróżniać takich właśnie liderów i liderki – mówi Joanna Erdman, Prezeska Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, Partnera kategorii Male Champion of Change.

Kategoria: Edukatorka Młodego Pokolenia

prof. Marlena Plebańska – prezeska Fundacji STEAM, od lat zajmuje się podnoszeniem kompetencji nauczycieli i implementowaniem innowacyjnych metod nauczania w dziesiątkach szkół, by te stawały się Laboratoriami Przyszłości. Ekspertka w zakresie kształcenie na odległość i wykorzystania nowych mediów w edukacji. Liderka i prekursorka polskiej e-edukacji. Od siedemnastu lat edukuje nauczycieli, którzy dzięki kompleksowemu podejściu do edukacji, przygotowali już tysiące polskich uczniów na wyzwania współczesnego świata.

Kategoria: Liderka w branży HoReCa

Monika Walecka – właścicielka rzemieślniczej piekarni Cała w mące, cukierni Tonka oraz kanapkowni Focca. Swoją profesjonalną przygodę z kulinariami zaczęła jako blogerka, stylistka jedzenia i fotografka. Odbyła szkolenie z pieczenia chleba w San Francisco Baking Insitute. W 2003 roku jej jagodzianki znalazły się na liście najlepszych dań świata według dziennikarzy magazynu "The Observer".

Kategoria: Wpływowy Głos

Anna Wiatrowska – psychoterapeutka systemowa w trakcie szkolenia oraz trenerka grupowa, która specjalizuje się w pracy z osobami LGBTQIA+. Prowadzi na Instagramie profil Queerowy Feminizm, który jest miejscem dzielenia się najnowszą wiedzą z badaniami naukowymi w obszarze psychologii, queeru i feminizmu, a także grupy wsparcia dla osób queerowych i w spektrum aseksualności oraz warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów. W swojej działalności skupia się na edukacji antydyskryminacyjnej i podnosi świadomość społeczną na temat praw osób LGBTQ+, budując otwarte i tolerancyjne społeczeństwo.

– W biznesie nie ma miejsca na nietolerancję, uprzedzenia czy dyskryminację. Każdy, bez względu na orientację i przynależność, zasługuje na równość, sprawiedliwość i akceptację. Bardzo ważna jest ciągła edukacja, uświadamianie w tej materii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i mediach społecznościowych, które współcześnie zajmują bardzo ważne miejsce – mówi Beata Czyrko, Członkini Jury Głównego Konkursu i Dyrektorka Marketingu Salveo Poland, dystrybutora pastylek na gardło marki Isla, która patronuje kategorii Wpływowy Głos.

Kategoria: Inspiratorka Roku

Agnieszka Święch – współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji OFF School. Inicjatorka Domu Spokojnej Młodości – projektu dla osób uczniowskich ze szkół średnich w całej Polsce, który ma na celu uzupełnienie wiedzy o nieobecne w programach szkolnych zagadnienia. Zachęca młodych do samodzielnego myślenia, kreatywności i podejmowania inicjatyw, co stanowi fundament dla rozwoju niezależnych i świadomych obywateli. Promując ideę edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, prowadzi do – tak potrzebnych – zmian w polskim systemie edukacji.

Nagroda Specjalna

Małgorzata Rozenek-Majdan – prezeska Fundacji MRM, której celem jest wspieranie leczenia niepłodności i wyrównywanie dostępu do specjalistycznych usług medycznych oraz ambasadorką inicjatywy Tak dla in vitro. Doświadczenie medialne oraz rozpoznawalność wykorzystuje do podnoszenia w debacie publicznej ważnych społecznie tematów, przede wszystkim tematu niepłodności i in vitro.

Dokonanie 15-lecia

Olga Adamkiewicz, Katarzyna Rozenfeld i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – pomysłodawczynie kampanii Kobiety na Wybory – apolitycznego projektu edukacyjnego, zachęcającego kobiety do aktywnego uczestnictwa w wyborach. W kampanię zaangażowały się osoby z kilkudziesięciu organizacji z całej Polski. Jako pierwsza inicjatywa w historii współczesnej Polski połączyła ponad 100 kobiecych organizacji, zyskując 3 tysiące ambasadorów kampanii oraz 60 wolontariuszy.

* VUCA to akronim opisujący świat zmienności, złożoności, niepewności i niejednoznaczności.

O konkursie Sukces Pisany Szminką

Konkurs Sukces Pisany Szminką od piętnastu lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. Do konkursu można przystąpić wypełniając formularz online na stronie bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Mikrobiznes, Start-up Roku, Liderka w Nowych Technologiach, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Pracodawca Równych Szans.

Organizator konkursu: Sukces Pisany Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partner merytoryczny: Accenture

Partnerzy kategorii: Altkom Akademia, BNP Paribas, DPD Polska, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Google Cloud, home.pl, IGT Poland, Isla, NatWest Group w Polsce, Orange, Smakki Gastrotargi

Partnerzy konkursu: Vital Voices, Humanites, Perspektywy Women in Tech

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Partner gali: W. KRUK, Lipton

Patroni medialni: Kobieta RP, TVN Discovery, Forbes Woman, WP Kobieta, money.pl, Twój Styl, PANI, PulsHR, MamStartup, NaTemat, MamaDu, MyCompany, ITwiz, ISBtech, Radio Kolor, Polskie Radio Łódź, Polskie Radio Lublin, Głos Mordoru, Imperium Kobiet, Law Business Quality, Europejski Klub Kobiet Biznesu.

Organizacja Sukces Pisany Szminką została stworzona przez Olgę Kozierowską w 2008 roku. Jest najstarszą i największą organizacją w Polsce, której misją jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, promowanie równego dostępu do możliwości rynkowych, w tym rekrutacji, awansów, edukacji i finansowania powstających lub rozwijających się firm. A także dostarczanie im fachowej wiedzy niezbędnej do rozwoju osobistego w zgodzie w ich indywidualnymi potrzebami.

Materiał sponsorowany przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką