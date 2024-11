Nowy przedmiot w szkołach. "Nauczyciele teraz omijają kłopotliwe tematy"

Od 1 września 2025 roku w szkołach ma pojawić się nowy, obowiązkowy przedmiot, który zastąpi WDŻ, czyli wychowanie do życia w rodzinie. Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła w rozmowie z TVN24, że edukacja zdrowotna powstała przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu, a także Ministerstwem Zdrowia. Ma obejmować zarówno zdrowie psychiczne, fizyczne, jak i seksualne. Już pojawiają się głosy sprzeciwu.

Jak dodaje, sam również planuje zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej. - Wiem, że wielu nauczycieli ma inne zdanie, ale uważam, że przyszłość jest właśnie w takich nauczycielach, którzy mają uprawnienia do kilku przedmiotów. Nie można się zamykać na jeden - podkreśla.

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała w Sejmie, że "każdy nauczyciel wychowania do życia w rodzinie będzie mógł uczyć edukacji zdrowotnej". Zostaną też uruchomione specjalne studia podyplomowe . Czy jednak znajdą się pedagodzy, którzy będą chętni się doszkalać, aby poprowadzić takie zajęcia?

– Nauczyciele to grupa zawodowa, która nieustannie się szkoli. Nie da się dziś funkcjonować w szkole, będąc skupionym wyłącznie na swoim przedmiocie. Idzie niż demograficzny i nauczyciele doszkalają się, żeby uczyć innych przedmiotów. Tak robią na przykład katecheci, tylko tutaj mam wątpliwości, czy akurat oni się nadają do edukacji zdrowotnej – stwierdza.

Jak do tej pory wyglądały lekcje wychowania do życia w rodzinie w polskich szkołach? Aneta wspomina, że pierwsze zajęcia z WDŻ miała w drugiej klasie szkoły podstawowej. – To był cyrk na kółkach – mówi rozmówczyni Wirtualnej Polski.