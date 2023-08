Działa jak drenaż limfatyczny, tylko lepiej. Znajdziesz go w tych kosmetykach

Co kryje w sobie centella?

Ta niezwykła roślina ma w sobie wiele aminokwasów, które regulują gospodarkę hormonalną organizmu. To właśnie dzięki nim komórki szybciej się regenerują, a tłuszcze i węglowodany są szybciej metabolizowane. Oprócz tego wąkrotka azjatycka zawiera flawonoidy i karotenoidy spowalniające procesy starzenia. Nie brakuje w niej także witaminy C oraz witamin z grupy B, które wzmacniają odporność i układ nerwowy. Dodatkowo substancje znajdujące się w tej roślinie pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, co nadaje skórze jędrności i sprężystości.