Masz suche dłonie? Wypróbuj mało znany patent z cebulą

Jesienią i zimą nasza skóra jest narażona na działanie niskich temperatur, które powodują jej wysuszanie. Jak to się dzieje? Im niższa temperatura, tym mniej nawilżone powietrze, a także znacznie spowolniona praca gruczołów łojowych. Jeśli w tym okresie nie będziemy dbać o szczególnie delikatną skórę dłoni, to szybko doprowadzimy do jej wysuszenia, a skrajną konsekwencją może być pękanie, krwawienie i ból.