Sucha skóra, brak regularnego nawilżania oraz nieodpowiednie obuwie to główne przyczyny problemu popękanych pięt . Na liście pozostałych powodów znajdują się m.in. niedobory witamin, stagnacja płynów, a także choroby takie jak cukrzyca.

Ocet jabłkowy, dzięki właściwościom zmiękczającym, przeciwgrzybiczym i antybakteryjnym, może skutecznie poprawić stan swoich pięt. Wystarczy wymieszać szklankę octu w litrze ciepłej wody i moczyć stopy przez około 15 minut . Po tym czasie delikatnie zetrzyj martwy naskórek pumeksem i nałóż nawilżający krem. Taki zabieg warto powtarzać co najmniej raz w tygodniu.

Inny domowy sposób na pozbycie się problemu popękanych pięt? To owsianka. Substancje zawarte w płatkach owsianych pomagają utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry . Wsyp dwie szklanki płatków owsianych do miski z ciepłą wodą i mocz stopy przez około 20 minut. Pamiętaj, że każdy taki zabieg wymaga regularności.

Jeśli naturalne metody zawiodą, warto udać się do apteki i kupić na kilka złotych maść z witaminą A, która znana jest ze swoich nawilżających właściwości . Świetnie działa na wysuszoną i szorstką skórę oraz wspomaga jej regenerację. Produkt wzbogacony witaminą E będzie działał jeszcze skuteczniej. Można stosować go nawet trzy razy na dobę. Ale najlepiej jest posmarować stopy maścią z witaminą A na noc i włożyć skarpety dla lepszej wchłanialności.

