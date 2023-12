Masz problem z wrastającymi paznokciami? Pewnie jedną rzecz robisz źle

Jak nie obcinać paznokci u stóp?

Cała wic polega na odpowiednim obcinaniu paznokci, co w teorii wydaje się niezwykle banalną i prozaiczną czynnością. Warto jednak wiedzieć, by nie zaokrąglać płytek ani nie obcinać ich zbyt krótko. Takie błędy mogą szybko doprowadzić do wrastania paznokci w skórę. Jeśli zastosowanie się do powyższych rad nie przynosi ulgi, prawdopodobnie musisz udać się do podologa.