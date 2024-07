Złe wieści dla działkowców. Będą więcej płacić

Rodzinny Ogród Działkowy to dla wielu osób spełnienie marzenia o własnym kawałku ziemi. Szczęśliwi właściciele uciekają na zielone tereny, sadzą kwiaty i krzewy, aby cieszyć się ogrodami, które pozwalają odpocząć od miejskiego zgiełku.

Niestety od lipca 2024 roku utrzymanie pięknie zagospodarowanych terenów będzie droższe. Wzrasta bowiem opłata, która naprawdę może dać się we znaki właścicielom działek ROD.

Od lipca 2024 roku wzrastają opłaty za prąd . Nie będziemy już płacić za jego zużycie według stawek, które nas obowiązywały w 2022 roku. Dwa lata temu Polski Związek Działkowców w 2022 dokonał interwencji, aby chronić właścicieli działek przed coraz wyższymi kosztami utrzymania posesji. Cena prądu miała być zamrożona do poziomu tych obowiązujących 1 stycznia 2022.

Mimo wzrostu opłat za prąd właściciele działek nadal mogą liczyć na mechanizm ochronny, podobny do tego z 2022 roku - wciąż ceny zużycia prądu na działkach będą korzystniejsze niż "zwykłe" taryfy. Nie będzie już limitów zużycia, za to będzie obowiązywać maksymalna cena prądu, która może wynieść 500 zł netto za megawatogodzinę. Niestety jest jedno "ale".

Maksymalna cena to jedynie pewna część opłaty za energię elektryczną. Trzeba też się liczyć np. z opłatą przesyłową, a ona może podwyższyć rachunek, który przyjdzie nam zapłacić.

