Dzieci sprzedawały lemoniadę pod kościołem. Interweniował ksiądz

Dzieci w trakcie wakacji często decydują się na sprzedaż lemoniady, aby zarobić przysłowiowych parę groszy. Tak też było w przypadku dwóch trzynastoletnich chłopców, którzy proponowali przygotowany przez siebie napój mieszkańcom Chełma. Punkt z lemoniadą ustawili w pobliżu kościoła, co szybko wypatrzył ksiądz.

Z relacji pana Andrzeja, parafianina, który rozmawiał ze wspomnianym serwisem, wynika, że proboszcz nie tylko wygonił chłopców w nieelegancki sposób, lecz także groził im, że poda sprawę do urzędu skarbowego. Trzynastolatkowie sprzedawali lemoniadę w Chemie już wcześniej, w innym miejscu, gdzie zarobili około 100 zł. Dziennikarz trójmiasto.pl poprosił duchownego o komentarz w tej sprawie.

Ksiądz twierdzi, że nie używał w trakcie rozmowy z nastolatkami niecenzuralnych słów. Podkreśla, że nigdy nie posługuje się takim słownictwem. Redakcja wymienionego wcześniej serwisu dostała też fotografię, która ma być dowodem na to, że "warunki sprzedaży lemoniady były uwłaczające zasadom Sanepidu".

