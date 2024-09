Dzięki "Mydełku Fa" mówiła o niej cała Polska. Tak wygląda dziś

W Polsce prawdopodobnie nie ma osoby, która choć raz w życiu nie słyszała utworu "Mydełko Fa". W latach 90. wykonali go Marlena Drozdowska i aktor Marek Kondrat, którzy nie spodziewali się odniesienia aż tak ogromnego sukcesu. Polacy pokochali "piosenkę chodnikową", a każda stacja radiowa w kółko puszczała ten wielki przebój.

Artystka zdobyła wówczas ogromną popularność, która szybko jednak ucichła. Po osiągnięciu muzycznego sukcesu, usunęła się w cień. Nie oznacza to jednak, że przestała pracować i tworzyć. Drozdowska koncertowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie udało jej się stworzyć jednak kolejnego hitu na miarę "Mydełka Fa".

Przez ostatnie 30 lat Marlena Drozdowska wydała kilka albumów. Ostatni - w 2023 roku. W ramach promocji płyty, zaprosiła do swojego domu fotografów, by pokazać jak mieszka. Nieustannie działa także w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się najnowszymi zdjęciami - zarówno prywatnymi, jak i z koncertów. Wciąż ma wielu fanów.

