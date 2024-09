Kończy 44 lata. Tak się zmieniła

W tym samym roku wydała swoją debiutancką płytę "Ready To Fly" , jednak produkcja nie spotkała się z uznaniem krytyków i publiczności. W kolejnych latach skupiła się na rozwoju kariery filmowej, ale nie mogła liczyć na żadną główną rolę. Mogliśmy oglądać ją we "Francuskim numerze", "Jak się pozbyć cellulitu" czy "Ojcu Mateuszu".

Początkująca aktorka wyjechała do Londynu, w którym spędziła dwa lata. Zajęła się modelingiem. Pracowała dla Calvina Kleina, Gucci czy Dolce&Gabbana. Trzykrotnie pozowała dla magazynu CKM. Podczas powrotu z jednej z sesji poznała swojego przyszłego męża, Marka Krupskiego , znanego m.in. z roli detektywa w "Malanowski i partnerzy". Doczekali się dwóch córek — Mii i Lei.

