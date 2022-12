Dzięki temu będzie cieplej. Patent z folią robi furorę

Wszystko polega na tym, aby okleić okna wyciętymi, dużymi kawałkami folii bąbelkowej - najlepiej takimi o wielkości okna. Można to zrobić nawet dwa bądź trzy razy, co pomoże jeszcze lepiej zatrzymać ciepło w pomieszczeniach. W ten sposób możemy zatrzymać do 50 proc. ciepła w oknach pojedynczych lub od 20 do 25 proc. w oknach podwójnych.