dziekujebohaterom Zobacz, w jaki sposób Polacy dziękują pracownikom służby zdrowia

Gdy pojawił się pomysł akcji #dziekujebohaterom, nie wiedzieliśmy jeszcze, jak wielką potrzebę mają Polacy, by okazać wsparcie i wdzięczność wszystkim pracownikom służb medycznych. Dostaliśmy wiele dowodów na to, że dla was także jest to niezwykle ważne. Co więcej, wspaniale było zobaczyć, ile dzieci wzięło udział w nagraniach, co pokazuje wielką odpowiedzialność rodziców, wyjaśniających młodym ludziom, w jak niezwykle trudnym i wyjątkowym jesteśmy dziś czasie. To oni właśnie uczą kolejne pokolenie szacunku dla ludzi ratujących życie.