Dzieliło ich ponad 30 lat. Znany aktor nie zostawił dla niej żony

Zawsze żałowała tylko jednego

Małgorzata Zajączkowska nie ukrywa, że nigdy nie żałowała powrotu do Polski. Jedyne nad czym zawsze ubolewała to to, że jej syn wychowywał się w rozbitej rodzinie. Marcel dodatkowo zrezygnował ze studiów i oświadczył jej, że wstąpił do Marines. Aktorka bardzo się o niego martwiła. Marcel walczył na wojnie w Kosowie oraz w Afganistanie.