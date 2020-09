Dzień chłopaka 2020. Kiedy wypada i co kupić na prezent

Lista prezentów na dzień chłopaka 2020

Skarbonka z zabawnym napisem to jeden z tych prezentów, które mogą wywołać na twarzy uśmiech. Obecnie na rynku jest wiele skarbonek z ciekawymi nadrukami, koszt takiego prezentu to mniej więcej 30 złotych.

T-shirt z ciekawym nadrukiem. Za koszulkę z ciekawym nadrukiem trzeba zapłacić od 60 do 100 złotych. W internetowych sklepach można znaleźć ich tysiące. Warto dobrać koszulkę do poczucia humoru drugiej połówki. Taka koszulka jest zarówno praktycznym, jak i zabawnym prezentem. Jeżeli jednak nie chcemy ryzykować z napisem, zawsze możemy zdecydować się na t-shirt ulubionego zespołu sportowego.

Dzień chłopaka 2020 - co przygotować?

Kolacja we dwoje. Sprawdzonym prezentem na dzień chłopaka zawsze jest romantyczna kolacja, własnoręcznie przygotowana. Dla par, które nie spędzają na co dzień czasu, ze względu na pracę i obowiązki to idealne rozwiązanie. Aby zaskoczyć na takiej kolacji, można zdecydować się na przygotowanie dania, które nigdy wcześniej nie było serwowane. Druga połówka powinna być uszczęśliwiona, w końcu przez żołądek – do serca.