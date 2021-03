Dzień Kobiet 2021. Kiedy wypada i skąd pochodzi tradycja?

Dzień Kobiet obchodzony 8 marca zawsze staje się okazją do wspólnego świętowania i zwrócenia większej uwagi na olbrzymią rolę kobiet w społeczeństwie. Choć panie powinny być doceniane każdego dnia, nie tylko od święta, to międzynarodowe obchody tego dnia zostały utrwalone jako miła tradycja.

Dzień Kobiet 2021 – w jaki dzień tygodnia wypada?

W tym roku Dzień Kobiet wypada w poniedziałek. W końcu jest to święto stałe, obchodzone co roku 8 marca. Podobno początki jego obchodów można datować na czasy starożytne, sięgające korzeniami dawnego Rzymu. To tam na początku marca świętowano rozpoczęcie nowego roku, co bezpośrednio wiązało się z kultem macierzyństwa i płodności. Kobiety otrzymywały wówczas od swych mężów drobne upominki.