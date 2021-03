Sensacyjna zapowiedź wywiadu Oprah z Meghan i Harrym. Padną mocne słowa

Intymna rozmowa

Lukratywna przyjaźń

To nie przypadek, że Meghan postanowiła porozmawiać akurat z Oprah Winfrey. Panie poznały się w 2018 r., kiedy to dziennikarka została zaproszona do pałacu Kensington. Spotkanie było tak udane, że księżna zaprosiła Oprah na królewski ślub. Od tamtej pory relacja gwiazd stała się coraz bardziej zażyła. Znajomość z ikoną telewizji może się okazać dla kontrowersyjnej księżnej bardzo korzystna.