Jamie Lee Curtis zadała szyku na Złotych Globach. Pokazała się w efektownej kreacji

Zawsze olbrzymią uwagę przykuwają gwiazdy, które ubrane w szykowne stroje zachwycają widzów na całym świecie. Nie inaczej stało się w tym roku, choć znaczna część zaproszonych aktorów i aktorek pozostała w domach. Jedną z osób, obok której nie można było przejść obojętnie była Jamie Lee Curtis – jej sukienka idealnie została dopasowana do jej sylwetki.

Przepiękna sukienka aktorki

Aktorka w roli osoby wręczającej wypadła naprawdę znakomicie. Złotożółta długa suknia została specjalnie dopasowana na tę okazję. 62-letnia gwiazda postawiła na szyk, elegancję oraz odrobinę retro, czego dowodem są modne w ostatnim czasie długie bufiaste rękawy. Model od Alex Perry wyróżnia się także olbrzymią kokardą z tyłu, zbierającą nadmiar materiału, co pozwala na wysmuklenie sylwetki.

Jamie Lee Curtis "wręczyła" statuetkę łącząc się zdalnie z Jodie Foster, która w swoim domu razem z żoną oczekiwała na finał gali. Statuetka powędrowała do Foster za jej brawurowe wcielenie się w rolę prawniczki Nancy Hollander, która broniła mauretańskiego mężczyzny Mohamedou Ould Slahi oskarżonego o prowadzenie rekrutacji terrorystów, którzy mieli być zamachowcami w samolocie lecącym na World Trade Center 11 września 2001 roku.

Z kolei Jamie Lee Curtis, która po raz kolejny pokazała klasę podczas rozdawania nagród, ma na swoim koncie aż siedem nominacji do Złotego Globu, z czego wygrała dwukrotnie. Za rolę w serialu "Anything But Love" z 1989 roku oraz za komedię sensacyjną "Prawdziwe kłamstwa" z 1994 roku.