Dzień Kobiet z Vezzi trwa cały rok. Wszystkiego pięknego!

Tak, świat stawia nam spore wymagania. Nienaganny wygląd, praca, obowiązki domowe i społeczne, pasje i zainteresowania – My, Kobiety potrafimy łączyć wiele kropek w zabieganej codzienności, jesteśmy niezmordowane i niezwyciężone. W każdej z ról pamiętajmy jednak o sobie, to my jesteśmy źródłem. Bez naszej siły nie obdarujemy nią innych. Dbajmy o siebie z uważnością i troską, poświęcajmy czas temu, co nas wzmacnia i pozwalajmy sobie na przyjemności bez wyrzutów sumienia!