Dzień mężczyzn okiem Matyldy Damięckiej. Mocny przekaz wywołał lawinę komentarzy

Matylda Damięcka to graficzka, której prace cieszą się dużym uznaniem wśród internautów. Za pomocą prostych ilustracji i kilku słów Damięcka świetnie potrafi opisać problemy współczesnego świata czy nawiązać do ważnych wydarzeń z Polski i świata. 10 marca artystka postanowiła nawiązać do międzynarodowego święta mężczyzn. Zestaw grafik dobitnie przedstawił kilka faktów, o których czasem niektórym zdarza się zapominać.

Matylda Damięcka nawiązuje do stereotypów o mężczyznach. "Prawdziwe i przerażające"

Kierowanie się ugruntowanymi w przeszłości "powinnościami" co do roli nie tylko tyczy się kobiet. To, w jaki sposób postrzegana jest męskość w niektórych środowiskach, nawiązuje do przestarzałych przekonań i niewłaściwych schematów, co świetnie podkreśliła Matylda Damięcka w ostatnim wpisie na Instagramie. Kilka grafik i parę słów ukazało, że mężczyźni również często miewają pod górkę.

Wyjątkowo poruszający i boleśnie prawdziwy jest fakt, że w wielu sytuacjach nakładana jest na nas presja. To z kolei przekłada się na problemy natury psychologicznej. Jedna z ilustracji Damięckiej świetnie oddaje, że w trudnych sytuacjach płacz jest normalną rzeczą, nie tylko w przypadku kobiet, lecz także mężczyzn.

"Synku, nauczyłbym cię płakać, ale mój ojciec nie pokazał mi, jak to się robi" - przeczytamy na jednym ze slajdów w najnowszym wpisie Damięckiej. Artystka w ten sposób zwróciła uwagę, że problem, a nawet przyjęty zakaz okazywania emocji, czy słabości przez mężczyzn jest zakorzeniony w naszej kulturze od pokoleń.

Damięcka zwróciła też uwagę na kolejny stereotyp, dotyczący spożywania przez panów alkoholu. Dlaczego odmowa jest źle postrzegana? Jakim sposobem niechęć do sięgania po trunki jest oznaką słabości i niemęskości? Tu artystka po raz kolejny odwołuje się do przyjętych społecznie szkodliwych założeń.

"Ze mną się nie napijesz? Nie... ale wszystko okej? Chcesz o tym pogadać?" - przeczytamy w napisanym przez graficzkę krótkim dialogu.

Samotność, depresja, martwienie się o to, by utrzymać rodzinę, presja - z tymi problemami również mierzą się mężczyźni.

"Dziękuję ja-facet"

Nie po raz pierwszy internauci zatrzymali się przy wpisie Matyldy Damięckiej. W komentarzach rozgorzała dyskusja o tym, że grafiki artystki celnie pokazały zasmucającą rzeczywistość. Wzruszeni mężczyźni dziękowali Damięckiej za jej wrażliwość i celność w nakreśleniu poszczególnych sytuacji.

"Poruszające, wzruszające, wspaniałe. Dziękuję, Polish Banksy"; "Jakie piękne, jakie smutne"; "Fajny post, taki prawdziwy" - przeczytamy wśród licznych wypowiedzi internautów.

