Dziennikarka zapytała go o życie prywatne. Nie takiej odpowiedzi się spodziewała

Przemysław Cypryański rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Nie publikuje również w mediach społecznościowych zdjęć z bliskimi. Nic więc dziwnego, że wiele jego fanek zastanawia się, czy jest z kimś związany. Ostatnio udzielił wywiadu dziennikarce party.pl, która postanowiła go o to zapytać.

Przemysław Cypryański to jeden z najbardziej tajemniczych aktorów w polskim show-biznesie. Choć od lat pracuje w tej branży, niezwykle chroni swoją prywatność. Przed laty wiele osób łączyło go z Anną Antonowicz, z którą grał w filmie "Jeszcze raz". Żadne z nich jednak nigdy nie potwierdziło tej informacji. Aktorka po zakończeniu prac na planie produkcji wyjechała z kraju.

Następnie gwiazdor związał się z prezenterką Katarzyną Kępką. - Jestem szczęśliwy, bo wreszcie zakochany. Kasia to wyjątkowa kobieta - wyznał wówczas tygodnikowi "Na żywo". Niestety ich uczucie nie przetrwało próby czasu.

Od tej pory gwiazdor nie obnosi się ze swoim życiem uczuciowym. Dziennikarka "Party" zapytała go o to, czy jego serce jest obecnie zajęte. Odpowiedział w dość zaskakujący sposób.

Choć wciąż występował na deskach teatru, nie pojawiał się na eventach branżowych i nie udzielał wywiadów. W ostatnich latach to się jednak zmieniło. Nie tylko pojawił się w kilku serialach, ale również częściej widywany jest na różnego rodzaju wydarzeniach. Obecnie widzowie mogą podziwiać jego grę aktorską w "Na Wspólnej".

