Dziennikarz uderza w Krystiana Wieczorka. Padły mocne słowa

"M jak miłość", "Pierwsza miłość" czy "Czas honoru" to seriale, w których wystąpił Krystian Wieczorek. Aktor od ośmiu lat jest związany z Marią Szafirską, z którą doczekał się córki Anieli.

W jednym z udzielonych wywiadów powiedział, że "małżeństwo to obietnica dana nie tylko człowiekowi, ale też Bogu" . Kuba Wojewódzki skomentował jego słowa w swoim felietonie opublikowanym w tygodniku "Polityka".

Krystian Wieczorek cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mediów. Gazety rozpisywały się o jego rzekomych romansach. Łączono go z Anną Czartoryską czy Martą Żmudą-Trzebiatowską. Aktorki stanowczo zaprzeczyły plotkom.

W 2015 roku poznał początkującą aktorkę, Marię Szafirską, która dołączyła do obsady "M jak Miłość". Kiedy tylko ją zobaczył, poczuł, że połączy ich coś więcej.

Aktor nie ukrywa, że małżeństwo to dla niego coś więcej, niż umowa pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. Wiara pełni w ich związku niezwykle ważną rolę.

Kuba Wojewódzki odniósł się do słów Wieczorka w jednym ze swoich najnowszych felietonów opublikowanych na łamach tygodnika "Polityka". Dziennikarz znany z ciętego języka pokusił się na kąśliwy komentarz.

