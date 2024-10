Tak wygląda dziś Conchita Wurst. Jest nie do poznania

Thomas Neuwirth, znany także jako Conchita Wurst, jest piosenkarzem i aktywistą na rzecz społeczności LGBTQ+. 10 lat temu świat poznał go jako Conchitę, czyli sceniczną kreację drag queen. Conchita Wurst zachwyciła wówczas widzów Eurowizji nie tylko swoim głosem. Wzbudziła również kontrowersje swoim wizerunkiem. Długie włosy, ciemny zarost i wyrazisty makijaż to cechy, które dominowały w jej wyglądzie.

Thomas Neuwirth nie jest transkobietą - przeciwnie do tego, co mogło sugerować jego sceniczne wcielenie. Żeńska forma służy mu jedynie na scenie. Zwycięstwo na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji, którego finał odbył się w Kopenhadze, zapewniło mu odmienność oraz wyjątkowy głos zaprezentowany w "Rise Like a Phoenix". Od tego czasu wiele się zmieniło, a Conchita Wurst eksperymentowała ze swoim wizerunkiem.