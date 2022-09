Dziewice po trzydziestce. "Boję się, że ktoś uzna, że jestem felerna"

Paula nie kryje, że to, co usłyszała od ginekolożki ją przeraziło. - Co czuję na myśl o pierwszym seksie? Głównie lęk. Boję się, że ktoś uzna, że jestem felerna. Ale boję się też tego, ponieważ lekarka zasugerowała, że z moją budową będzie to bolesne. Jak to ujęła: "współczuje mi pierwszego razu, bo nie będzie on przyjemny" - opowiada 33-latka.