Dziś Iwona Wieczorek skończyłaby 30 lat. Matka nie zapala jej świeczki

"Zawsze tak jest, że ten pierwszy moment to są podejrzenia, że może kolega, który był zły na nią i coś tam się wydarzyło. (…) Tak najłatwiej jest po prostu osądzić kogoś, nie znając prawdy. Także nie chciałabym tutaj typować nikogo, bo oskarżenia są i mogą paść, ale później to wyprostować jest bardzo, bardzo trudno" – mówiła latem o zaginięciu córki Iwona Wieczorek. W lipcu 2020 r. minęło 10 lat od chwili, gdy widziano dziewczynę po raz ostatni.

Zdaniem matki zaginionej, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kobieta bierze pod uwagę, że wsiadła do samochodu kogoś znajomego albo ktoś obcy ją do niego wciągnął. Na pewno nie wierzy jednak w to, że gdyby Iwona żyła, nie odezwałaby się do niej. – Nie wierzę w to, że gdzieś może sobie być i się po prostu nie odzywa i zapomniała o rodzinie – opowiadała "Faktowi".