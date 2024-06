Trzymała w zaciśniętej dłoni. Anna Jantar miała go w chwili katastrofy

Córka Jantar nie rozumiała, co się wtedy działo. Ukrywano przed nią informację o tym, jak zginęła jej mama. Sama pamięta ją jak przez mgłę. "Na pewno przypominam sobie, jak wzięłam lokówkę mamy do ręki i oparzyłam się nią, bo była gorąca. Albo jak mama niechcący mnie zadrapała paznokciami, a wiem, że nosiła bardzo długie" - wyjawiła w jednym z wywiadów.

Gdy Natalia dorosła, musiała w pewnym momencie zmierzyć się z przykrymi doniesieniami o rzekomym romansie matki. Wielokrotnie zaprzeczała plotkom. W biografii Anny Jantar zamieściła treść listu, w którym Jarosław Kukulski wyznawał miłość ukochanej żonie. Piosenkarka miała go przy sobie w chwili śmierci.

"Wiem, że miłość tkwi w nas i od nas zależy, gdzie się ją ukierunkuje. Wydaje mi się, że wszystko zależy od nas samych. (...) Mamy o co walczyć! Chodzi przecież o naszą miłość, chodzi o nasze życie" - pisał Kukulski.

