Ujawnia, jak dowiedziała się o śmierci matki. "Rozlewał się alkohol"

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Próżno jednak szukać skandali z jej udziałem, ponieważ od lat skupia się przede wszystkim na swojej rodzinie i działalności muzycznej.

A muzykę - można powiedzieć - dosłownie miała we krwi, bo przyszła na świat w rodzinie, która w latach 70. błyszczała na polskich scenach. Jest bowiem córką piosenkarki Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego. Niestety beztroskie dzieciństwo przerwała katastrofa, która w 1980 roku wydarzyła się na warszawskim Okęciu.

Lecący z Nowego Jorku samolot Ił-62 "Mikołaj Kopernik" z Anną Jantar i 76 pozostałymi pasażerami oraz 10 członkami załogi na pokładzie rozbił się w pobliżu lotniska Okęcie dokładnie 14 marca 1980 roku o 11:15. Po latach Kukulska wróciła do traumatycznych wspomnień.

Małą Natalią zaopiekowała się babcia i ojciec, który przez lata towarzyszył córce w muzycznym rozwoju, komponując dla niej m.in. piosenki, które zaśpiewała już jako mała dziewczynka na swojej pierwszej płycie "Natalia", z której pochodzi śpiewany do dziś przez dzieci w całej Polsce "Puszek-okruszek".

Dorosła Kukulska zdecydowała się kontynuować karierę muzyczną, nagrywając kolejne płyty. Regularnie wraca też do piosenek mamy, wciąż popularyzując jej twórczość. Prywatnie wyszła za perkusistę Michała Dąbrówkę, z którym doczekała się trójki dzieci: syna Jana oraz córek - Anny i Laury.

Kukulska stara się chronić prywatność swoich dzieci, choć od czasu do czasu dzieli się rodzinnymi fotografiami w mediach społecznościowych. Wokalistka długo nie pokazywała twarzy swojej najmłodszej córki . Zrobiła to dopiero, gdy ta miała pięć lat, po jednym z koncertów w Warszawie, na którym Kukulskiej towarzyszyła cała rodzina.

