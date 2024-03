Brzydkie, ale modne. Buty w stylu Kukulskiej nie wszystkich zauroczą

Zoom na techniczne materiały

Chociaż Natalia Kukulska jako jedna z niewielu gwiazd w polskim show-biznesie wypracowała swój indywidualny styl, niezależny od sezonowych trenów, to doskonale wie, co aktualnie w modzie piszczy. Luźna kurtka z plastikowym połyskiem to hit ostatnich sezonów, który przemyca nurt zapoczątkowany w latach 50. i łączy go ze współczesnym i surowym minimalizmem. Techniczne materiały nie są już symbolem kiczu, ale trendem, za którym oglądają się "wybrańcy".