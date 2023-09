Dziś obchodziłby urodziny. Freddie Mercury miał bujne życie miłosne

Gdy 5 września 1946 roku w zanzibarskim Stone Town na świat przyszedł Farrokh Bulsara, nikt nie spodziewał się, że świat muzyki odmieni się bezpowrotnie. Trudno znaleźć bowiem osobę, która nie zna takich utworów jak "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" czy "We Are The Champions", czyli hitów brytyjskiego zespołu Queen prowadzonego przez Freddiego Mercury’ego.