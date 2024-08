"Miś", "C.K. Dezerterzy", "Trzy kolory: Biały", "Lalka" czy "Nad Niemnem" to tylko kilka produkcji, w których wystąpił Andrzej Precigs, jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia.

Nie żył tylko aktorstwem. W wolnych chwilach poświęcał się muzyce i bliskim. Rodzina była dla niego najważniejsza. Co wiemy o jego życiu prywatnym?

Andrzej Precigs przyszedł na świat 22 sierpnia 1949 r. w Warszawie. Był synem Barbary i Jana Precigsa, księgowego i śpiewaka operowego. To po nim odziedziczył miłość do muzyki. Jego dziadek, Ian Precigsson był bogatym Szwedem, który zakochał się w Polce.

