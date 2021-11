Dziś Światowy Dzień Feminizmu. Zofia Krawiec tłumaczy, dlaczego potrzebujemy go jak nigdy dotąd

Zofia Krawiec, feministka, artystka: Przeżyłam pewien rodzaj szoku. Chce mi się płakać, kiedy o tym myślę. To jest morderstwo po prostu. Okazuje się, że nasze życie się mniej liczy, niż życie płodu i tak skazanego na śmierć. Czuję potężną bezsilność. Na co dzień walczymy o nasze prawa, o równe zarobki, o kontrolę nad własnymi ciałami, o brak seksizmu w przestrzeni publicznej. Tymczasem okazuje się, że jest nam odbierane nawet prawo do życia, bo nasze władze są gotowe zabić nas w imię fanatycznej ideologii. To pokazuje, dla kogo jest to państwo. Nie dla nas. Nie nasze życie jest tutaj chronione.