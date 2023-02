Dziś Światowy Dzień Gumy do Żucia. Dowiedz się o niej więcej

W czasach współczesnych produkt ten zyskał niesamowitą popularność stając się nie tylko elementem codziennej rutyny milionów ludzi na całym świecie, ale też inspiracją dla twórców i nieodłącznym elementem kulturowym. O gumie do żucia dekadę temu śpiewał król muzyki pop – Justin Timberlake. Natomiast Maurizio Savigny, włoski rzeźbiarz, był zafascynowany gumą do żucia do tego stopnia, że rozpoczął tworzenie z niej swoich dzieł. W portfolio artysty znajdują się jaskraworóżowe ludziki, zwierzęta i portrety celebrytów. Gumę do swoich pierwszych rzeźb kupował w sklepach i sam żuł do osiągnięcia pożądanej konsystencji. Obecnie w Stanach Zjednoczonych znajdują się też improwizowane "pomniki" gumy do żucia: na północy w Seattle i na południu w San Luis Obispo. Są to ściany, na których każdy może przykleić swoją gumę – samemu stając się współtwórcą tego niestandardowego "dzieła".