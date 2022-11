Dziwna to mało powiedziane. Aktorka wyglądała jak w transie

Znana z serialu "Cougar Twon: Miasto kocic", a także filmu "Kobiety pragną bardziej" - Busy Phillips to wulkan energii. Patrząc na jej nietuzinkowe stylizacje, można śmiało stwierdzić, że woli być modowym dziwadłem, aniżeli bezpiecznie zlewać się z szarym tłumem. W tej stylizacji Busy Phillips do złudzenia przypomina zbuntowaną i młodą Courtney Love, której kreacje zawsze odzwierciedlały nonkonformistyczny stosunek do mody, jak i całego świata.