Dzwonią i proszą, by samolot poczekał. "Ręce opadają"

Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak bardzo zaawansowane są procedury bezpieczeństwa. - Zmorą przewoźników jest konieczność usunięcia bagażu w sytuacji, gdy jego właściciel go odprawił, ale nie wszedł na pokład, bo np. pomylił godziny. To uruchamia ogromną procedurę, ponieważ każdy bagaż zostawiony bez opieki traktowany jest jako potencjalne zagrożenie terrorystyczne. Trzeba go wyjąć z samolotu, nawet jeśli znajduje się na samym dole końcu luku bagażowego i dostęp do niego utrudnia duża liczba innych walizek. To bardzo opóźnia czas odlotu i rodzi frustrację innych pasażerów - mówi Piotr Rudzki z Lotniska Chopina.