Echoista, czyli cień narcyza

Tak, mogą. W efekcie echoiści rzadko trafiają do gabinetu psychoterapeutycznego z problemami osobowości, z poczuciem, że cechy ich charakteru utrudniają im codzienne funkcjonowanie lub budowanie szczęścia. Jeśli już szukają profesjonalnej pomocy psychologa, to jako osoby współuzależnione, czyli niepotrafiące odejść od osoby uzależnionej, albo dysfunkcyjnej, ale za to silnej. Czasami trafiają na fotel u terapeuty dorosłe dzieci rodziców narcystycznych, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, ale wtedy ich motywacją do przystąpienia do terapii też nie jest osobowość echoistyczna; zazwyczaj czują się bardzo zagubione we własnych emocjach, nie rozumieją, jakie mają oczekiwania względem siebie i świata. Jednak te ich problemy przeważnie są zakamuflowane, są przykryte czymś, co pozornie z echoizmem ma niewiele wspólnego. Dopiero po bliższym poznaniu okazuje się to coś znacznie bardziej poważnego. Co niezwykle istotne w tej kwestii, echoiści nie mają świadomości kim są, nie zdają sobie sprawy ze swojej natury. Po pierwsze dlatego, że nie koncentrują się ani nie zatrzymują na sobie, tylko na tej drugiej osobie, nie konfrontują się ze swoimi emocjami, tylko zajmują uczuciami partnera lub rodzica. Dopiero w procesie terapeutycznym mogą zobaczyć, jak bardzo echoizm determinuje ich życie i dopiero wtedy są skłonni do przeprowadzenia zmiany.