Edyta Bartosiewicz zmieniła wizerunek. Metamorfozą pochwaliła się w sieci

- Jeżeli człowiek nie wypracował sobie zdrowego mechanizmu obrony albo pewnego rodzaju potencjału, którego do końca nazwać nie umiem – może to się nazywa "mieć szczęście"? – prędzej czy później coś złego się z nim dzieje. Albo zapada na chorobę, albo umiera. Bywa, że to nie jego wina, często miał po prostu gorszy start. Teraz, gdy rozmawiamy i jestem w momencie, kiedy czuję się coraz lepiej, bardzo dziękuję losowi za ten okres, gdy noce mojej duszy były czarne. Dzięki temu wiem chociażby to, że mam w sobie ogromną siłę przetrwania - mówiła w wywiadzie dla "Zwierciadła".