Edyta Górniak podbiła Eurowizję utworem "To nie ja". O mały włos zaśpiewałaby coś innego

Występ Edyty Górniak w na Eurowizji w Dublinie utorował jej drogę do wielkiej kariery. Jej wykonanie piosenki "To nie ja" zapewniło jej drugie miejsce w konkursie i przeszło do historii. Niewiele brakowało, by wokalistka zaprezentowała inny utwór. Zdradzamy kulisy występu sprzed 28 lat.