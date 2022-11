Edyta Herbuś zapozowała w prostym sweterku. Fanki minimalizmu będą zachwycone

Jesteśmy pewne, że jeśli dobrze poszukasz, znajdziesz go u siebie w szafie. Prosty sweterek z dekoltem w literkę "V" to uniwersalny i zawsze modny element stylizacji. Wie o tym Edyta Herbuś, która pozowała w nim do zdjęć, które pokazała na Instagramie. Warto dodać, że stanowił on jedyny element jej stylizacji.