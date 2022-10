Sukienki na andrzejki w stylu gwiazd. 5 modeli, które zawsze robią wrażenie

Wybieramy sukienkę na andrzejki – jaka kreacja pasuje do okazji?

Przypadające na trzydziestego listopada święto niektórym kojarzy się z laniem wosku. Dla innych jest ostatnią dużą imprezą przed rozpoczęciem adwentu. Niezależnie jednak od tego, jak zamierzamy ją spędzić, przyda się przemyślana, robiąca wrażenie stylizacja. Na co postawić?

Dobrym wyborem zawsze będzie sukienka. Na andrzejki możemy wybrać zarówno błyszczącą, jak i bardziej klasyczną, w stonowanym kolorze. Najlepiej dopasować ją do miejsca i charakteru imprezy oraz swojej sylwetki. Dzięki temu nie zaliczymy modowej gafy i, co najważniejsze, poczujemy się pewnie i komfortowo. A to na pewno przełoży się na dobrą zabawę. Poniżej znajdziesz pięć propozycji sukienek na andrzejki, które regularnie co sezon wracają do mody.

Koronkowa sukienka na andrzejki

Koronkowe sukienki na andrzejki to nieprzemijający trend.. Zdecydowanie najlepiej prezentują się w czerni, ale dobrym wyborem będzie też odcień czerwonego wina czy ponadczasowy granat. Taka kreacja nie potrzebuje wielu dodatków. Wystarczą błyszczące sandałki na szpilce i torebka na łańcuszku. To zdecydowanie jedna z ulubionych stylizacji gwiazd. Na czerwonym dywanie tak ubrane pojawiały się między innymi Weronika Rosati czy Małgorzata Socha.

Mała czarna na andrzejki – idealna dla fanek klasyki

Mała czarna to klasyk, który sprawdza się przy wielu okazjach. Jeśli szukasz kreacji, którą założysz nie raz, to z pewnością dobry kierunek. Na ostatki wybierz jednak małą czarną w imprezowym klimacie. Bufiaste rękawy, odkryte plecy, dekolt odsłaniający ramiona czy biżuteryjne zdobienia to detale, które dodają klasycznej kreacji wieczorowego charakteru. Fanką takich sukienek jest chociażby Anna Lewandowska.

Błyszcząca sukienka na andrzejki – w imprezowym klimacie

Andrzejki to dobra okazja, by zaszaleć ze stylizacją. Jeśli chcesz się wyróżnić, postaw na sukienkę z cekinami lub brokatem. Strzałem w dziesiątkę będzie mini wiązana w talii lub z marszczeniami, które modelują sylwetkę. Kolor? Wbrew pozorom nie musimy ograniczać się do srebra i złota. Hitem są też błyszczące sukienki na andrzejki w czerni, granacie czy intensywnym różu. Na domówce świetnie sprawdzi się z kolei dzianinowa midi z połyskującą nitką.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Angelika Mucha w błyszczącej sukience

Satynowa sukienka na andrzejki – elegancja w wieczorowym wydaniu

Subtelniejszą alternatywą dla kreacji z cekinami są sukienki z satyny. Materiał z delikatnym połyskiem pięknie mieni się w świetle i miękko układa się na sylwetce. W modzie wciąż są tak zwane slip dresses, czyli satynowe sukienki na ramiączkach w stylu serialowej Carrie Bradshaw. Dobrym pomysłem będzie też elegancki krój z długim rękawem. Możesz wybrać klasyczną czerń, szarość w stylu Katarzyny Cichopek albo bardzo modny szampański odcień beżu.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Katarzyna Cichopek w satynowej sukience

Sukienka-marynarka – na andrzejki i nie tylko

Sukienka-marynarka to krój, który robił furorę w latach 80. Dziś wraca do łask w wielkim stylu i sprawdza się przy wielu okazjach. Kreacja, która do złudzenia przypomina dłuższy żakiet będzie idealnym wyborem na andrzejki. Wystarczy dodać do niej efektowną, dużą biżuterię i szpilki, by zyskać stylizację, w której na pewno nie przejdziemy niezauważone.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Barbara Kurdej-Szatan w sukience o kroju marynarki

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Paulina Sykut-Jeżyna o swoich zagorzałych fankach: "Wiem, że stylizacje, które noszę, bardzo interesują dziewczyny"

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.