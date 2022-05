Edyta Pazura dodała nowe zdjęcie. "Dokładnie 15 lat temu poznałam tego typa"

"Takie proste pytania zadawała, takie szczere, normalne, których ja sobie nie zadawałem, bo już żyłem w takim relatywizmie, że każdemu wszystko wolno. Ona mówi: "No nie, ale gdzie są zasady, gdzie są wartości, gdzie jest twój dom?." Ja mówię: "Dom to nie jest adres. Mój dom jest tam, gdzie ty jesteś, kochanie, gdzie razem będziemy" - wspomniał aktor, odpowiadając na pytanie, czym dokładnie zauroczyła go przyszła żona.