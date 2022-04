Żona Cezarego Pazury nie chciała go wpuścić do domu. "Jesteś nawalony, męcz się"

Aktor podzielił się także zabawną historią z przeszłości, kiedy to nie został wpuszczony przez żonę do ich wspólnego mieszkania. - Umówiłem się kiedyś z kolegą na cygaro, w czasach, kiedy kolega i ja mieliśmy czas. (...) Myśmy te cygara przepijali, oczywiście, wodami ognistymi. I to tak zaczęło działać, że jak wróciłem do domu – a my mieszkaliśmy wtedy na osiedlu strzeżonym, w mieszkaniu – no i trzeba było nacisnąć kod, a to było w nocy, klucza nie miałem, więc pomyślałem, że nacisnę kod i wejdę. I wtedy chyba coś mi się w mózgu zmieniło, chyba cyferki - wspomina Pazura.