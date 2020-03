Edyta Pazura kwarantannę spędza na mazurach. " 2 kilometry do najbliższego sąsiada"

"Tylko jezioro, las, łąki i my. Taka nasza ukochana samotnia z dala od miasta i szumu. 2 kilometry do najbliższego sąsiada. To dobrze czy źle? Tutaj czekamy na dobre wieści" – napisał w opisie pod fotografią.

W komentarzach pojawiły się głosy zazdrości. Internauci pisali, że duży by dali, aby w takich warunkach izolować się od tego, co się aktualnie dzieje. "W tych czasach to bardzo dobrze!", "Ja też chcę do domu do rodziny. Tęsknię strasznie za swoimi mazurami", "Fajnie macie", "Oj, dużo bym dała, aby teraz tam być pod lasem" – pisali.