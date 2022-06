Edzia z "Królowych życia" pluskała się z takiej wodzie. Internauci są zniesmaczeni

Edzia z "Królowych życia" spędziła gorący weekend nad wodą, w której postanowiła się wykąpać

Edyta Nowak Nawara co jakiś czas publikuje nowe posty. Niedawno pochwaliła się zdjęciem prosto z gabinetu medycyny estetycznej. Celebrytka przeszła kolejny zabieg poprawiania urody. Tym razem była to lipoliza iniekcyjna. Natomiast ostatnio Edzia zamieściła na swoim profilu serię zdjęć z wypadu nad wodę z mężem i przyjaciółmi, na który udali się w miniony, gorący weekend. Wszystko to z okazji urodzin celebrytki.