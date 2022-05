Egzamin ósmoklasisty za pasem, a nauczyciele szaleją. "Córka ma w tym tygodniu jeszcze pięć innych zaliczeń"

- Przemęczenie i przytłoczenie to jest jej stan permanentny. Zdarza się, że przychodzi do nas i płacze, mówi, że sobie nie radzi. Wiem, że to dotyczy nie tylko mojego dziecka, ale także wielu jej rówieśników. Uważam, że można było tak rozłożyć materiał, by oszczędzić w tym trudnym momencie uczniom dodatkowego stresu - wzdycha pani Kamila.