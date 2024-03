Ekspert nie ma wątpliwości. Tak Kate i William znoszą krążące plotki

"Myślę, że sugestie o tym, że Katie zrobiła coś tak szalonego, jak operacja plastyczna, czy też pogłoski o jej śpiączce, sprawiły, że William jest sfrustrowany, wściekły i zdenerwowany. To było dla nich trudne. Starają się to wszystko ignorować, ale nie chowają głowy w piasek. Mają świadomość tego, co piszą internauci i co się o nich mówi. Myślę, że są sfrustrowani, bo nie mogą położyć tym spekulacjom kresu" - kontynuowała specjalistka.